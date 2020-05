Omluvte se záchranářce a požádejte, aby zůstala, apeluje exhejtman Bendl na vedení kraje

Kritika nadřízených se nevyplácí. Pocítila to i Veronika Brožová, když v polovině března při začínající koronavirové pandemii napsala hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové otevřený dopis, v němž uváděla, že na základně Zdravotnické záchranné služby ve Zdibech mají jediný respirátor a tři ochranné balíčky na výjezd k infikovanému pacientovi. Žádala o ubezpečení, že se situace zlepší. „Skutečnost, že v celé České republice byl extrémní nedostatek ochranných pomůcek je neoddiskutovatelný fakt. Všichni jsme tak byli nuceni hledat řešení jak ochránit své nejbližší i sebe sama,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Petr Bendl, který byl osm let hejtmanem Středočeského kraje, a to v době od roku 2000 do 2008.

Nešťastná kauza dehonestuje těžkou práci zdravotníků

Kraj i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje v čele s jejím ředitelem Jiřím Knorem přesto tvrdí, že měli všeho dostatek a tvrzení Brožové označili za nepravdivé. Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová dokonce ve středečním pořadu Události komentáře na České televizi neustále ukazovala graf, podle něhož byla výbava pomůcek zajištěna, A šéf středočeských záchranářů Knor navíc už dříve Brožové vzkázal, že porušila pracovní řád. Zkušená záchranářka, kterou se zatím EuroZprávy.cz. pokoušely kontaktovat marně, pro Českou televizi uvedla, že na konci června od Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na konci června odchází. „Jak už jsem řekl, to je smutné. Myslím, že by v téhle situaci bylo na místě se dotčené omluvit a požádat ji, aby zůstala. Současná odezva od nadřízených v případě záchranářů-zdravotníků, tedy lidí, kteří jsou vystaveni každý den značným rizikům, a odvaha patří k jejich morálnímu vybavení, mi přijde, slušně řečeno, jako extrémně nešťastná a v podstatě dehonestující jejich těžkou a odpovědnou práci,“ rozčiluje poslanec Občanské demokratické strany.

Nedostatek ochranných pomůcek navzdory tvrzení kraje, tehdy přiznal i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se na svém twitteru právě v polovině března omluvil za nedostatek roušek a respirátorů, na který si stěžovaly některé nemocnice či zdravotní sestry. Do celého sporu se zamotalo i vydavatelství Náš region, které v celém znění uveřejnilo otevřený dopis záchranářky Veroniky Brožové, kterým oslovila hejtmanku Pokornou Jermanovou. Úřad nyní přiznal a upřesnil, že nepodal trestní oznámení na Brožovou, ale je adresováno lokálnímu zpravodajskému webu a podáno bylo pro šíření poplašné zprávy. Oznámením se zabývají pražští kriminalisté z odboru extremismu a terorismu, a to kvůli tomu, že údajné protiprávní jednání ze strany média se odehrálo v době, kdy na území země platil nouzový stav, který vláda během pandemie vyhlásila. „Přijde mně zcela přirozené, že média zveřejnila obavy a strach z pohledu záchranářů. Považuji to za normální a v podstatě je to jejich povinností i náplní určitého poslání,“ obhajuje svobodu tisku bývalý ministr zemědělství v Nečasově vládě v letech 2011 až 2013.

Ani falešnou zvěst o smrtelném mraku neřešil trestním oznámením

Bendl, který byl do Sněmovny zvolen za volební obvod Středočeského kraje, tvrdí, že situace v regionu, v němž žije přes 1,3 milionu lidí, byla při koronavirové infekci kritická a navíc z Prahy před obavami a strachem před onemocněním prchly do středních Čech ze svých domovů na chaty a chalupy desítky i možná stovky tisíc lidí. „Z tohoto pohledu je množství ochranných prostředků, které měli nejen krajští záchranáři, ale i zdravotníci, pracovníci v sociálních službách naprosto nedostatečné. A tak se vůbec nedivím, že se na tento fakt snažili nejen záchranáři upozorňovat. Strach z neznámého semknul spoustu lidí a probudil obrovskou vlnu solidarity a snahu pomáhat si. To zabralo a nejen u nás.“

Podporu nemá hejtmanství ani u premiéra Andreje Babiše, stranického šéfa hnutí ANO, jehož je Pokorná Jermanová členkou. Ministerský předseda pro ČTK totiž uvedl, že postup ze strany hejtmanky byl nešťastný a podané trestní oznámení považuje za zbytečné. Robin Povšík, šéf středočeské ČSSD, která je v kraji v koalici s ANO, vyzval, aby hejtmanka trestní oznámení stáhla, a to i přesto, že není členem zastupitelstva ani rady. To podle Petra Bendla ale nepůjde. „Trestní oznámení už ze zákona nejde stáhnout, a tak orgány činné v trestním řízení budou muset svou energii a čas věnovat kauze, která je dle mého přesvědčení zbytečná a zůstane smutnou tečkou za obdobím obav,“ je přesvědčený bývalý ministr dopravy ve druhém Topolánkově kabinetu v roce 2009.

Bendl přiznává, že během doby, kdy vykonával funkci středočeského hejtmana, se dostal do řady krizových situací a zažil i moment, kdy mohl některé občany sám obvinit z šíření poplašené zprávy. „Osobně jsem nikdy nebyl a nejsem příznivcem řešení problémů prostřednictvím trestních oznámení,“ uvádí bývalý místopředseda ODS. Rodák z Kladna prožil horké chvíle zejména při povodních v roce 2002, které rovněž zpustošily středočeský kraj. „Evakuovali jsme více než 24 tisíc lidí a pomáhali řešit jejich těžkou situaci. Je proto jasné, že se právě v těchto dramatických momentech vyskytla panika, kterou šlo rovněž též hodnotit jako šíření poplašné zprávy,“ vybavuje si Bendl. Konkrétně v neratovické Spolaně tehdy došlo k úniku smrtelně nebezpečného chlóru. „Naštěstí unikal do Labe. Lidé ale v jednu chvíli utíkali v panice ze svých domovů a v okolních vesnicích někdo šířil informace, že se jejich směrem sune velký, smrtelně nebezpečný mrak. Což nebyla pravda. Ani na vteřinu mě nenapadlo řešit situaci trestním oznámením,“ uzavírá exhejtman Petr Bendl.