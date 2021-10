ON-LINE: Povolební vyjednávání má zelenou. S Babišem ale nikdo diskutovat nechce

8:46 - Koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ve sněmovních volbách získala drtivou podporu v Brně, odkud pochází lídr Spolu a předseda ODS Petr Fiala. Koalice dostala 34,45 procenta hlasů, druhé ANO mělo 21,46 procenta hlasů. Vyplývá to z webu Českého statistického úřadu.

8:39 - Šéf ODS Petr Fiala se v pondělí obrátí na Zemana s žádostí o setkání. Prezident v minulosti opakovaně uvedl, že kabinet bude podle jeho pověření sestavovat lídr nejsilnějšího poslaneckého klubu, kterým bude ANO současného premiéra Andreje Babiše. "Prezident má právo pověřit sestavením vlády, koho uzná za vhodné. Ale podstatné je, že v ČR se musí vláda opírat o většinu v Poslanecké sněmovně," řekl Fiala.

8:28 - Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v České republice mohou naznačovat, že populismus ve střední Evropě je na ústupu, napsal deník The New York Times poté, co hnutí ANO Andreje Babiše skončilo těsně druhé za konzervativní koalicí Spolu. Za jednu z příčin této tendence přitom deník označil i porážku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních volbách. Trumpův neúspěch podle něj vedl ke ztrátě důvěry v populistické lídry.

8:12 - Povolební jednání často bývají dlouhá a náročná, v tomto případě se ale zdá, že role jsou rozděleny. Koalice Spolu a koalice Pirátů se STAN podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu a zavázaly se jednat o vládě pouze společně, tudíž nevstoupí do jednání s dalšími subjekty. Hnutí ANO ale potřebuje pro sestavení 101 křesel minimálně jednu z těchto stran, bez které vládu nesestaví. Není navíc vůbec jasné, že by došlo ke spolupráci s SPD. "Co se týče jednání s hnutím ANO, neumíme si představit, že by byl premiérem opět Andrej Babiš, protože je trestně stíhaný," řekl Okamura na tiskové konferenci ve Sněmovně 14. září. Místopředseda strany Radim Fiala v sobotu uvedl, že v případné vládě by neměl být Babiš premiérem.

8:00 - Připomeňme si ve stručnosti hlavní sobotní události. Vítězem sněmovních voleb se po sečtení 100 % hlasů stala koalice Spolu, která předběhla hnutí ANO. Třetí je koalice Pirátů a STAN, ačkoliv Piráti získali pouze 4 křesla ve Sněmovně. ČSSD a KSČM se do Sněmovny nedostaly vůbec a jejich předsedové, Jan Hamáček a Vojtěch Filip, skládají rezignace.