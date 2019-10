Rath v pondělí zřejmě nastoupí do vězení

Televize Nova na svém zpravodajském webu uvedla, že Rath potvrdil, že výzvu dostal a do vězení nastoupí v pondělí. Někdejší hejtman a ministr zdravotnictví za ČSSD byl zadržen před sedmi lety, v květnu 2012. Pražský vrchní soud ho letos v červnu pravomocně poslal na sedm let do vězení. Zároveň mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě.

Bývalý politik po vynesení rozsudku řekl, že sedmileté vězení považuje za nepřiměřeně tvrdé a exemplární. Vrchní soud podle něj podlehl tlaku veřejnosti a politiků.

V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal na šest let do vězení. Každý má také zaplatit 15 milionů korun. Soud je potrestal za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a budovy gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali Kottovi úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. Policie bývalého hejtmana zadržela v květnu 2012, když si tuto částku odnášel z domu Kottových v krabici od vína.

Rath a Kottovi figurují i v takzvané druhé větvi korupční kauzy. Bývalý středočeský hejtman si podle obžaloby spolu s Kottovými domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní jsou i další podnikatelé, manažeři a několik firem. Soud začal tuto větev projednávat letos v lednu.