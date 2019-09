Babiš už není trestně stíhaný premiér. Co bude dál? Teď půjde o ČT

„Trestně stíhaného premiéra v ČR nechceme.“ Tak zní slogan spolku Milion chvilek pro demokracii. V tuhle chvíli premiér není trestně stíhaný. „To neznamená, že je dobrý premiér. My jsem po celou dobu našeho fungování zdůrazňovali i všechny ostatní kauzy. Uvidíme, co bude dál,“ řekl Benajmin Roll v rozhovoru pro server Info.

„Říkali jsme, že premiér, který je trestně stíhaný, má odstoupit. Premiéři tady odstupovali kvůli mnohem menším podezřením. My jsme nikdy neřekli, že je vinen. Ale ta jeho pozice byla neslučitelná s výkonem funkce premiéra,“ řekl Roll.

Spolek Milion chvilek pro demokracii se nejvíc zaměřoval na kauzu Čapí hnízdo. Pro spolek je nejzásadnější, aby státní zástupci důkladně a srozumitelně vysvětlili veřejnosti, proč rozhodli tak, jak rozhodli. „Ta komunikace není úplně šťastná,“ dodal místopředseda spolku.

Roll tvrdí, že budou sledovat i schvalování výročních zpráv ČT ve Sněmovně. Občanská společnost by podle něj měla sledovat, koho poslanci kam dosazují. „Milion chvilek může v budoucnu pořádat např. i debaty na školách, ale to je zatím jen hudba budoucnosti, protože na to spolek nemá kapacity.“

Letná byla o Babišovi jen zčásti, přebírali se tam i jiné témy. Zároveň jsme chtěli ukázat, v čem může občanská společnost sehrát svou roli i v téhle době. To bychom chtěli dál vysvětlovat, komunikovat a k tomuhle vybízet lidi k převzetí vlastní odpovědnosti. Tohle to je něco, co bychom chtěli dál rozvíjet, vlastně ten obsah toho angažovaného života,“ vysvětlil Roll v rozhovoru.

Roll se vyjádřil i k abolici, kterou je prý prezident Miloš Zeman připraven udělit předsedovi vlády. „Vzhledem k Andreji Babišovi jde o zásadní signál, který ukazuje, že ho má v moci. Miloš Zeman tlačí na Babiše a tohle je další z případů, kterým si ho zavazuje,“ tvrdí Roll.