Antikomunismus versus kompromis: Proč jsme nepustili komunisty k vodě?

Aktualizováno 17.11.2019, 23:38 — Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Už je to 30 let, co jsme dali komunistům pá pá, a přesto pořád sedí v parlamentu, ba se dokonce nepřímo podílejí na vládě. Jak je to možné? Proč s nimi polistopadový režim nezametl stejně jako s NSDAP? Otázkou legitimity nástupnické KSČM a jejího postavení v současném stranickém systému se zabývá český politolog Daniel Kunštát ve svém bestselleru Za rudou oponou.