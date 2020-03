Senátor Fischer: Klanět se čínským rouškám hraničí s vlastizradou

"Klanět se čínským rouškám koupeným za české miliardy hraničí s vlastizradou. V čase ohrožení zdraví lidí se nechutně hraje o mocenský vliv v naší zemi," napsal senátor na twitteru. "Suverénní země se neklaní, suverénní země něco dělá," dodal.

2/2 Je nutné okamžitě začít vyrábět respirátory, ventilátory a testovací sady v Evropě. Suverénní země se neklaní, suverénní země něco dělá. Hodlám toto téma vnést do Senátu. — Pavel Fischer (@PavelFischer) March 22, 2020

Fischer tak reagoval na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiéři Alena Schillerová (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD) v pátek osobně přišli spolu s čínským velvyslancem přivítat čínské letadlo, které do Prahy přepravilo dodávku v Číně zakoupených ochranných pomůcek. Čínské lidové republice o den dříve v televizním projevu poděkoval i prezident Miloš Zeman.

Čeští senátoři se do sporu s čínským režimem dostali již koncem loňského roku kvůli plánované misi na Tchaj-wan, který Čína pokládá za svou provincii. Olej do ohně přilil lednový dopis s razítkem čínského velvyslanectví, podle něhož senátoři i podnikatelé, kteří by se cesty zúčastnili, za misi zaplatí.

Čtyři nejvyšší čeští ústavní činitelé se minulý týden shodli na společném prohlášení, v němž odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními. Podobně reagovaly i zahraniční výbory obou komor Parlamentu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS ale neprosadil požadavek na odvolání čínského velvyslance z Prahy.

Na postoj Senátu a jeho předsedy poukázal ve středu Babiš, podle něhož Vystrčil "svým vyjadřováním dělá všechno pro to, aby nám Čína ty dodávky nedala". Premiér tak reagoval na výtku horní komory, podle níž se svou vládou na pandemii nezareagoval včas, neboť s několikatýdenním zpožděním spustil standardní krizové mechanismy včetně aktivace Ústředního krizového štábu.