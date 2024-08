Zákaz ruských církví na Ukrajině zaujal politiky. Žádají prověření těch v Česku

Režisér Paul Verhoeven i ve svých úctyhodných letech ukazuje, že má stále co nabídnout. Již v dřívějších filmech ukázal, že umí provokovat a v Benedettě šel zase o krůček dál. Tentokrát se opřel nejen do otázek sexuality ale rovněž také do křesťanství a náboženství obecně.