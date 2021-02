Senátoři napadnou u ÚS podmínku negativního testu při cestě do Česka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skupina senátorů se obrátí na Ústavní soud (ÚS) kvůli opatření ministerstva zdravotnictví, které podmiňuje návrat občanů do vlasti negativním testem na koronavirus z akreditované laboratoře v zahraničí. ČTK to dnes sdělila iniciátorka stížnosti, nezávislá senátorka Jitka Chalánková. Zdůraznila, že českým občanům nelze bránit v jejich návratu do ČR.