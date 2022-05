Sněmovna dál jedná, zkrátila řečnickou dobu k novele o zdravotních platbách státu

Ze šestice bodů zatím neprojednala ani jeden. Pět hodin poslancům zabralo, než schválili program schůze. Před půlnocí Sněmovna přerušila diskusi o zdánlivě bezrozporné poslanecké novele, jež upravuje administrativu kolem dokladování podmínek udržitelnosti u biomasy.

Od zahájení schůze do dnešních časných ranních hodin jednali poslanci prakticky nepřetržitě 18 hodin. Od 04:00 do 08:00 následovaly dvě dvouhodinové "hygienické" přestávky, které si vyžádaly opoziční kluby ANO a SPD.

Omezení řečnické doby prosadil hned na začátku dnešního pokračování úvodní debaty o sporné vládní novele předseda poslanců koaliční KDU-ČSL Marek Výborný. Sněmovna před tím zamítla návrh Roberta Králíčka (ANO), aby poslanci mohli mluvit až hodinu. Do diskuse se aktuálně hlásí 21 členů dolní komory. Nyní si vzal slovo předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, jenž patří k řečníkům s přednostním právem a omezení se na něj nevztahuje. Rekapituloval, jaké kroky ve zdravotnictví učinil jeho kabinet. "Za naší vlády jsme navýšili výdaje do zdravotnictví o 250 miliard korun," prohlásil.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) při obhajobě novely o zdravotních platbách státu v noci uvedl, že ho překvapilo, že si ji opozice vybrala jako jeden z cílů útoku na vládu. Zdravotní pojišťovny mají podle něho dostatečné zůstatky na účtech a nižší státní platby plánované od poloviny roku systém neohrozí.

Systém zdravotního pojištění má snížením plateb přijít letos o 14 miliard korun, s čímž už počítá schválený státní rozpočet. Podle opozice může tento krok zhoršit dostupnost zdravotní péče, což Stanjura označil za lež. Ministr také uvedl, že koalice chce do předlohy vložit ve druhém čtení automatickou valorizaci plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané. Na vzorci je podle ministra shoda.

Stát platí za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO) od ledna 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Od července to má být podle novely o 400 korun méně. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.