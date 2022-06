Sněmovna dala šanci novele služebního zákona, ruší odborné náměstky

Týkají se například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě. Novelu posoudí ústavně-právní výbor, bude na to mít podle schváleného návrhu koalice měsíc místo obvyklých dvou. ANO neuspělo s prodloužením lhůty na tři měsíce.

Spory vyvolalo zejména navrhované zrušení omezení, podle kterého člen vlády může mít nejvýše dva politické náměstky, i zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) tvrdil, že za současné vlády přibývá na ministerstvech poradců geometrickou řadou. "My jsme prostě ořezali ty sosáčky. Potřebujete další cecíky, aby se bylo kam nasát," uvedl. Místopředsedkyně Sněmovny za ANO Jana Mračková Vildumetzová zapochybovala o tom, že o výběrová řízení na vedoucí pozice bude kvůli zavedení funkčního období zájem.

Předseda poslanců ODS Marek Benda za předkladatele změny hájil. Koncepce služebního zákona má být podle něho taková, že vedení ministerstva je politické a odpolitizován má být výkon státní správy. Poukazoval také na to, že ve většině zemí EU je funkční období vedoucích úředníků běžné.

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, by se stali od ledna podle novely vrchní ředitelé sekcí. Náměstci členů vlády by představovali podle zdůvodnění "přemostění mezi politickou částí moci výkonné a mezi úřednickým a zásadně apolitickým aparátem". Zavedení funkčního období vedoucích úředníků má přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně služby. Státní správa by se navíc měla podle předlohy více otevřít pro odborníky zvenčí.

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením lhůty pro podávání přihlášek, elektronickou komunikaci nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Zaniknout by měl institut námitek proti průběhu a výsledku výběrového řízení, adepti by mohli využít stížnost podle správního řádu. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení.

Koaliční předloha rovněž rozšiřuje možnosti pro slaďování rodinného a osobního života se státní službou. Upravuje služební studijní volno.