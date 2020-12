Sněmovna přerušila projednávání etického kodexu poslance

"Mám zájem na tom, aby byl (kodex) přijat širokou shodou minimálně v rozsahu ústavní většiny," uvedl Vondráček. Jde o hlasy nejméně 120 ze 200 poslanců. Předseda Sněmovny návrh předložil v souladu s doporučením Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO).

"Etický kodex obecně představuje důležitou součást politické kultury a je indikátorem ochoty volených zástupců vykonávat svou funkci nejen v souladu s právem, ale i v rámci obecně sdílených, nicméně většinou nekodifikovaných etických norem," stojí ve zdůvodnění.

Poslanec by se měl podle návrhu zdržet jednání, které by snižovalo důvěryhodnost jeho i Sněmovny nebo jež by vedlo k jeho osobnímu prospěchu nebo prospěchu osob jemu blízkých. Měl by spolupracovat jen s lidmi, které splňují odborné i morální předpoklady. "Striktně se vyhýbá jakémukoliv protežování rodinných příslušníků a osob, s nimiž jej pojí nebo v minulosti pojila osobní vazba," stojí v návrhu.

Poslanec by měl také jednat podle návrhu "bez nepřiměřených projevů emocí". Měl by se zdržet urážlivých, sexistických, rasistických nebo xenofobních vyjádření.

Při porušení zásad kodexu by měl poslanec učinit kroky k nápravě. V případě hrubého porušení pravidel by měl zvážit vzdání se mandátu, píše se v návrhu. Ve Sněmovně by také vznikla etická komise, která by měla "poradní, metodickou a vzdělávací roli v etických otázkách".