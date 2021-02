Sněmovní sociální výbor se neshodl na návrhu zavést pětitýdenní dovolenou

Novelu zákoníku práce s návrhem z dílny komunistů začala Sněmovna projednávat koncem května 2019. Hospodářský a sociální výbor doporučovaly zamítnutí. Poslanci měli rozhodovat minulý rok v prosinci, kodex ale vrátili zpátky k projednání. Koncem letošního ledna předseda komunistů Vojtěch Filip po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o další podpoře vlády řekl, že KSČM a ANO mají na pěti týdnech volna shodu.

Podle komunistické novely by nárok na pětitýdenní volno měl být od ledna 2022. Návrh navazuje i na loňské úpravy kodexu, kde se změnil od letoška výpočet dovolené. Výbor dnes nepřijal žádné stanovisko. Neshodl se ani na doporučení zamítnutí, ani na podpoře. Odbory dlouhodobě prodloužení zákonného volna o týden podporují, zástupci zaměstnavatelů jsou proti.

"Je dobře známo, že paní ministryně (práce Jana Maláčová z ČSSD) opakovaně vyjádřila záměru podporu. Nicméně na druhou stranu opakovaně zástupci zaměstnavatelů vyjádřili nesouhlasné stanovisko. Pro ministerstvo práce je souhlas všech sociálních partnerů nesmírně důležitý. Není-li shoda na obou stranách, tak ministerstvo zaujímá neutrální stanovisko," uvedla náměstkyně ministerstva práce pro legislativu Dana Roučková.

Komunisté argumentují tím, že státní zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní pracovníky podle nich nynější úprava poškozuje. Odpůrci záměru naopak poukazují na to, že by firmám vzrostly náklady. Zdůrazňují také to, že se řada podniků potýká s koronavirovou krizí.

Podle poslankyně ČSSD Aleny Gajdůškové by se pravidla dovolené na zotavenou pro úřady, neziskové organizace a firmy měla sjednotit. "Zvláště v této chvíli je to velmi důležité. Nikdo to nemá jednoduché. Chápu zaměstnavatele, nicméně lidé potřebují odpočinek. Věřím, že pandemii zvládneme a lidé si budou moci odpočinout, jak si přejí a zaslouží," uvedla.

Ministryně práce a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová v lednu při představení stranických předvolebních plánů zmínila i debatu o prodloužení dovolené. Sněmovní volby budou v říjnu.

Návrh novely ponechává zaměstnavatelům možnost volno ještě prodloužit. Nezmění ani délku dovolené učitelů a akademiků z vysokých škol, která je osm týdnů.