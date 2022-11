Schůzky k ustavujícímu jednání zastupitelů Prahy se nakonec zúčastní všechny strany

V Praze dosud nevznikla nová koalice, z jejíchž řad by bylo zvoleno nové vedení města. Volby v Praze vyhrálo Spolu před hnutím ANO a třetími Piráty. Neúčast Spolu kritizoval primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který setkání svolal. Zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS) jeho reakci označil za hysterickou.

"Svolal jsem schůzku včera. Jedná se o organizační schůzku, aby byl průběh čtvrtečního jednání důstojný. Spolu odmítli dorazit, a to jak předseda klubu (Zdeněk Zajíček), tak volební lídr (Bohuslav Svoboda). Chtěli jsme, aby poslali jiného zástupce, ale odmítli i to a řekli, že nikoho nepošlou. Důvod nám nesdělili," řekl Hřib.

Zdeněk Zajíček ČTK řekl, že ze schůzky se řádně omluvili, a sice kvůli pracovnímu vytížení předsednictva zastupitelského klubu Spolu. "Nakonec se nám ale podařilo zajistit účast jednoho z místopředsedů Michala Hrozy," řekl Zajíček.

Zástupci ostatních zastupitelských klubů podle primátora účast na jednání přislíbili. Odmítnutí Spolu působí tak, "že se dohodnout nechtějí a ani to nepotřebují, protože už mají dohodnutou opoziční smlouvu s hnutím ANO prezidentského kandidáta Andreje Babiše," napsal. Hřib na twitteru. Toto Hřibovo vyjádření označil Zajíček jako hysterické. "Bohužel nevidím do hlavy pana primátora, a co se mu tam promítá, nicméně žádná dohoda neexistuje a společně se STAN jsme si znovu potvrdili, že máme zájem na vytvoření koalice na půdorysu té vládní," řekl Zajíček.

Podle primátora je smyslem dnešní schůzky domluvit se na programu zastupitelstva, je potřeba na něm například schválit evropské dotace pro jednotlivé městské části a dalších několik materiálů, které nesnesou odkladu.

Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 2. října, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha Sobě a STAN a večer Spolu se STAN. Od té doby se několikrát setkali Piráti se Spolu, které jednalo také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Prahy Sobě k jednáním, což Spolu odmítá.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.