Středula vyzval vládu, aby začala řešit energetickou krizi

"Spojme se a společně žádejme okamžité vládní řešení, protože všechny v této zemi teď spojuje jeden problém a to jsou vysoké ceny energií," vyzval firemní svazy, hospodářské komory, spolky a odborové organizace ke spolupráci na řešení situace, která podle něj ohrožuje obyvatele i firmy. Středula řekl, že už požádal prezidenta Miloše Zemana o schůzku, na jejímž termínu se pracuje, a o schůzku požádá také členy Poslanecké sněmovny.

"Vaše vláda ukazuje trestuhodnou nečinnost a předsednictví v EU nemůže být výmluvou žalostného stavu podpory lidí a firem uprostřed největší krize posledních let. Vaše vláda musí konat a nejlépe podle slibu, který jste dal lidem ve svém televizním projevu z června tohoto roku, kde jste řekl, že vláda nenechá nikoho padnout, a nabídl jste pomocnou ruku. Kde je ta pomocná ruka?" napsal Středula v dopise premiérovi.

Vláda má podle něj stále ještě dostatečný prostor pro to, aby konala. Do konce září by navíc měla předložit návrh zákona o státním rozpočtu. "Pokud tam nebude zohledněna tato situace, tak ten problém je ještě větší. Tento časový úsek bude jeden z nejtěžších a potom následně do konce roku v souvislosti třeba s koncem fixovaných cen, nové úhrady, nové zálohy a promítnutí těch cen do cen finálních výrobků, to si myslím, že může být spouštěcí mechanismus neklidu v České republice," řekl Středula.

Vláda má podle něj k dispozici řadu nástrojů, které může okamžitě použít, aby zmírnila dopady současné situace. Středula řekl, že premiér by měl aktivizovat všechna ministerstva, kterých se to týká - od ministerstva práce a sociálních věcí, průmyslu, ministerstva pro místní rozvoj až po ministerstvo životního prostředí. "Je to o aktivaci zdrojů, je to o skutečných programech pomoci," řekl Středula.

Pomoci podle něj potřebují hlavně firmy, které mají obrovské problémy a hrozí jim, že budou muset zavřít, protože kvůli vysokým cenám a žádné podpoře státu přicházejí o zakázky. "Je to skutečně o cenách. Pan premiér zatím nepoužil ani zákon o cenách, který nabízí možnost regulování cen. Ne zastropování, ale tam, kde dochází k vysokým ziskům, tak jejich přirozenou regulaci a držení inflace na uzdě. Jiné země to udělaly, mají inflaci o deset procentních bodů i více nižší," řekl Středula.

V tom, že vystupuje jako odborový předák a zároveň kandidát na prezidenta nevidí střet zájmů. "Myslím, že naopak. Jestliže hájíte 30 let zájmy poctivých, tak v tom my hájíme stejně tak zájmy podnikatelů jako poctivých zaměstnanců. A jestliže nebude ekonomika v pořádku, tak země bude mít obrovské problémy. A v tomto je ten zájem úplně shodný. Myslím, že každý z prezidentských kandidátů by tento ohled měl zhodnotit v budoucí kandidatuře, protože pokud to nezohlední, tak tím pádem zřejmě nepochopil, co se v České republice děje," řekl Středula.

Uvedl, že pro svou prezidentskou kandidaturu ještě nenasbíral dostatek podpisů, aby je mohl předat úřadu. "Takže nadále pracujeme. Mám z toho velmi dobrý pocit, protože to není nikdy jenom o podpisu, ono je to většinou i o diskusi s člověkem, který ten zájem má," řekl Středula.