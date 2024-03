Odboráři si dnes zvolí nového předsedu. Středula nemá vyzyvatele

Nemá žádného konkurenta. Na pozici místopředsedy po odstoupení Víta Samka dostali nominace Jiří Vaňásek, vedoucí sociálně-právního oddělení ČMKOS, a Jan Křemen z Českého rozhlasu. Sněm se také bude zabývat dalším postupem odborů.

ČMKOS, která sdružuje 31 svazů s přibližně 270 000 členy, je největší odborovou centrálou v zemi. Středulu na pozici předsedy nominovalo 14 svazů, včetně největšího svazu KOVO.

Místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, která momentálně dočasně vede konfederaci, získala dvě nominace, ale na post předsedkyně nekandiduje. Jiří Vaňásek byl navržen 13 svazy na místopředsedu, zatímco Jan Křemen získal nominaci od svazu Media.

Rada ČMKOS doporučila volby nového vedení na sněm. Někteří předáci však tvrdí, že do té doby není dost času na to, aby bylo možné nalézt nové osobnosti pro vedení centrály, které by se stihly představit všem svazům.

Některé svazy nepředložily žádné nominace a budou se rozhodovat podle situace. Zvažují také, že jejich delegáti budou hlasovat pouze o obsazení místopředsednické pozice, aby bylo vedení centrály kompletní. Poté by se hledal nový kandidát na pozici předsedy.

Mimořádný sněm by měl také diskutovat o dalších krocích odborů. ČMKOS kritizuje například důchodovou reformu, zejména posouvání důchodového věku a nastavení předčasných penzí pro náročné profese. Nesouhlasí ani se záměrem vlády zrušit od ledna zaručené mzdy ve firmách, což bylo schváleno v návrhu novely zákoníku práce ve středu.