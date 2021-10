Termín schůze Senátu k převodu pravomocí prezidenta má být určen 9. listopadu

"Až 9. listopadu rozhodneme, jestli a kdy se tím budeme zabývat," uvedl Nytra. Zdůvodnil to snahou sladit termíny projednávání se Sněmovnou, která se v povolebním složení poprvé sejde 8. listopadu a její ustavující schůze potrvá minimálně tři dny. O převodu prezidentských pravomocí by Sněmovna rozhodovala zřejmě na následující schůzi. "Budeme se snažit co nejvíce přiblížit schůzi Sněmovny," uvedl předseda senátorů ODS a TOP 09.

Nytra následně ČTK řekl, že Vystrčil podle dohody požádá Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN), kam byl prezident před dvěma týdny převezen, o další zprávu k prognóze Zemanova zdravotního stavu koncem prvního listopadového týdne.

ÚVN před týdnem na Vystrčilovu žádost uvedla, že Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Poslanci a senátoři proto začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Sněmovny podle článku 66 ústavy.

V pátek nemocnice se Zemanovým souhlasem oznámila, že jeho zdravotní stav se díky léčbě v posledních dvou dnech mírně zlepšil. Prezident je hospitalizován od neděle 10. října, podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Kancelář prezidenta republiky ani ÚVN žádné bližší informace k Zemanovu onemocnění neuvedly. Prezident je umístěn na oddělení intenzivní medicíny.