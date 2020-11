TOP 09 chce ve Sněmovně probrat tendr na dostavbu Dukovan

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Opoziční TOP 09 chce, aby vláda informovala o tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany příští týden Sněmovnu. Posoudit by ji měl i bezpečnostní výbor. Před zahájením jednání dolní komory, na kterém by měli poslanci pokračovat v debatě o sporném návrhu takzvaného nízkouhlíkového zákona, to uvedla poslankyně Helena Langšádlová.