Ústavní právo bránit se zbraní? Vláda nebyla jednotná. Vedla se bouřlivá diskuze, řekl Benešová

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) naopak změnil původně neutrální stanovisko na souhlasné, návrh podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Poměr hlasování ve vládě zatím není znám, úřad vlády ještě zápis z pondělního jednání kabinetu nezveřejnil.

V podkladech pro jednání vlády bylo navrženo neutrální stanovisko k senátnímu návrhu. Předem úpravu podpořilo pouze ministerstvo průmyslu, sedm ministerstev mělo neutrální postoj a šest návrh odmítalo.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) po jednání vlády novinářům řekla, že se o návrhu vedla bouřlivá diskuse. Sama původně nesouhlasné stanovisko svého resortu změnila na souhlasné.

Zaorálek naopak úpravu odmítal a svůj postoj si i při hlasování ve vládě podržel. "Mě rozhodně žádné argumenty nepřesvědčily. Trvám na tom že dosavadní úprava je dostatečná a to, co je navrhováno, je nadbytečné. Navíc je velmi nebezpečné pohrávat si s myšlenkami, které přivedly USA do stávající situace, kdy po ulici chodí občané ozbrojení automatickými zbraněmi," uvedl na dotaz ČTK. Vyjádřil lítost nad tím, že například Benešová svůj odmítavý postoj přehodnotila.

Nestojím o to, aby u nás nosili lidé na shromážděních automatické zbraně, jako to někdy vidím v USA. Sdílím původní názor ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že podobná úprava Listiny je nadbytečná. Mrzí mě, že tento názor změnila. Já svůj názor držím celou dobu stejný. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) July 14, 2020

Babiš ČTK sdělil, že při hlasování senátní návrh podpořil. "Já jsem tak hlasoval, protože jsem chtěl podpořit naše myslivce, sportovní střelce a ostatní držitele zbrojních průkazů. Naše legislativa je v těch ohledech velmi dobrá a není potřeba ji zpřísňovat kvůli Evropské unii. Rozhodně nám nehrozí tragické případy, které se odehrávají v USA," uvedl premiér pro ČTK.

Připomněl také, že se minulý týden setkal s organizátory petice za ústavní právo na držení zbraní, kterou také sám podepsal. Babiš organizátorům petice při jejím předání do Sněmovny slíbil i podporu kabinetu.

Návrh při hlasování podpořil i Metnar, byt ministerstvo obrany původně mělo neutrální stanovisko. "Změna mého názoru je výsledkem diskuse na vládě, která byla u senátního návrhu dlouhá a velice konstruktivní. I přes zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě patří ČR stále mezi nejbezpečnější země a věřím, že to tak zůstane. Množí se ale případy individuálního násilí a útoků. Ústavní zakotvení práva na nutnou obranu se zbraní by bylo symbolickým zdůrazněním ochrany základního lidského práva, kterým je právo na život," sdělil ministr ČTK.

Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". Norma má podle tvůrců v čele s předsedou senátorů ODS Martinem Červíčkem pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v Evropské unii a zabránit tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem.

Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici, která omezuje vlastnictví zbraní, včetně legálně držených. Vláda musela Sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci přebírá v nezbytně nutné míře. Nyní ji po úvodním kole debaty posuzují výbory.

Ke schválení senátního návrhu by se musela v obou parlamentních komorách najít ústavní třípětinová většina hlasů. Navíc není jasné, zda Sněmovna stihne předlohu projednat do konce volebního období.