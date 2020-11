Vláda opět požádá o prodloužení nouzového stavu, rozhodne Sněmovna

Česko má být od čtvrtka ve třetím rizikovém stupni v systému protiepidemických opatření (PES). Blatný počítá s tím, že v něm země v příštích týdnech zůstane.

Bez nouzového stavu by podle Blatného nebyla opatření vymahatelná. Novinářům dnes řekl, že připravuje podrobný materiál pro jednání s poslanci. Na žádost jsou nicméně ještě dva týdny čas, poznamenal.

"Ve trojce (třetím stupni systému PES) je nouzový stav nutný," uvedl Havlíček. Podle něj by mohl být potřeba ale i ve druhém stupni rizika.

Podle místopředsedy sněmovního hospodářského výboru Martina Jiránka (Piráti) není situace předvídatelná, a nouzový stav by tak podle vyjádření členů vlády mohl trvat do února, řekl v ČT. "Říkám do konce roku, nebavíme se o lednu, únoru," uvedl Havlíček. Pokud by se ale podle něj situace nezlepšovala a ČR se do nižších stupňů rizika šíření nákazy neposouvala, "může hrozit" i další prodloužení. Systém PES i v nejnižším prvním stupni s nulovým rizikem s nouzovým stavem počítá.

Česko je v nouzovém stavu od 5. října. Původně měl trvat 30 dní. Už se prodlužoval. O platnosti do 12. prosince rozhodla vláda 20. listopadu. Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal k tomu ale souhlas Sněmovny.

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví PES. Sněmovna schvalovala prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako naposled o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát na celkem 66 dní. Tentokrát bude trvat nejméně 68 dní, pokud vláda s avizovanou žádostí o další prodloužení uspěje, ještě déle.