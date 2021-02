Vláda upřednostnila ekonomické zájmy před zdravím, fabriky neřeší, varuje Středula

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale též uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. "Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy," poznamenala.

"Vláda tím řekla všem zaměstnancům v průmyslu, že jejich životy a zdraví nejsou tak důležité jako těch, kteří pracují ve službách. Vláda dala přednost ekonomickým zájmům, a mohu se jen dohadovat koho, před ochranou svých občanů. Ministr zdravotnictví nám nejdříve říká, že nákaza se šíří ve fabrikách, a přitom je tato vláda nechá otevřené, respektive nehledá možnosti, jak tuto vážnou situaci řešit. To mi přijde stejné, jako kdyby generál poslal na vojáky do akce, ale nedal by jim neprůstřelné vesty," napsal ČTK Středula.

Podle Havlíčka se ale na průmysl nevztahuje málo opatření. Zaměstnavatelé například budou muset nově na každou směnu zaměstnancům zajistit roušky. Otevřený průmysl zůstává hlavně z ekonomického důvodu. Stát z něj ale také podle Havlíčka chce vytvořit desetitisíce testovacích míst. Až bude jasné, že je logistika pod kontrolou, je tedy dostatek dodavatelů testů a je zabezpečeno řádově 20 až 25 milionů testů, poté bude zahájen povinný režim. Stane se tak podle Havlíčka v řádu jednotek dnů, nebo málo týdnů, třeba za 14 dnů.

"Myslím, že ve vládě mají být lidé, kteří mají odvahu a odpovědnost vůči svým lidem. A prohlásit navíc, že testování ve firmách bude dobrovolné, ale až budou testy, je podle mého hanebné. To se nedá říci jinak. Odbory přitom navrhovaly konkrétní kroky a nabízely podporu vládě i v případě, že udělá zásadní rozhodnutí, které povede k potlačení nákazy," poznamenal Středula. Uvedl také, že na Slovensku jsou už podobná opatření zavedená a nefungují tak, aby zamezily rychlému šíření viru. "Ekonomika nebude zdravá, když nebudou zdraví občané!" dodal odborový předák.

Už dříve poznamenal, že zaměstnavatelé nemohou pracovníkovi test nařídit, povinné testování by měl upravit zákon. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nyní podle informací ČTK hledá možnosti pro závazné testování. Jednou z cest by mohlo být mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.