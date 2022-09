Vláda ve středu projedná otázku státního obchodníka s energiemi, uvedl Síkela

Aktualizováno 13:52 — Autor: ČTK

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení. Síkela preferuje vznik agentury, která by mohla pověřit zkušené obchodníky na trhu. Ministr to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.