Vláda začne vyhazovat. O práci přijdou tisíce státních zaměstnanců

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Počet míst ve státní správě by se měl od ledna příštího roku meziročně snížit o více než 2000. Ubýt by tak mělo zhruba 2,6 procenta úřednických pozic. Vyplývá to z návrhu ministerstva vnitra, který dnes projedná vláda a který má ČTK k dispozici. Vláda rovněž bude jednat o budoucnosti šéfa odboru válečných veteránů ministerstva obrany Eduarda Stehlíka.