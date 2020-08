"Výhrůžky Česku jsou nepřijatelné." Opozice rezolutně odsoudila výroky čínského ministra

"Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl čínský ministr zahraničí Wang I, který je na návštěvě Německa. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci" předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním. Vystrčil považuje vyjádření za zásah do vnitřních záležitostí ČR.

"Je to zcela nepřijatelný výrok a reakce na něj tomu musí odpovídat. Mentalita Číny, kdy nás nevnímá jako suverénní stát a jedná s námi z pozice síly, je neakceptovatelná. Předseda Vystrčil reprezentuje svou návštěvou suverénní parlamentní politiku, plně ho v dané věci podporuji. Je potřeba ukázat, že jsme zemí, kterou reprezentují její svobodně zvolení politici. Doufám, že tento postoj bude jasně prezentovat i ministr Petříček," napsal ČTK předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan.

"Vyhrožování čínského ministerstva zahraničí je už za absolutní hranou a nepřijatelné. Je správné, že si Tomáš Petříček a ministerstvo zahraničí předvolali čínského velvyslance. Ale to nestačí, očekávám jeho odvolání a povolání našeho velvyslance z Pekingu domů na konzultace," poznamenal na twitteru Bartošek.

"Cesta předsedy Senátu je v zájmu ČR, nikoho neohrožuje a není vůči nikomu myšlena nepřátelsky. Čínské výhružky ničemu nepomohou, jen zvětšují problémy v česko-čínských vztazích a pro nás jako suverénní zemi jsou absolutně nepřijatelné," poznamenal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Za nehorázné považuje vyjádření Wanga I předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Sklízíme plody patolízalství prezidenta, premiéra a ministrů na letišti, kteří vytvořili dojem, že si k nám Čína může dovolit vše. Nemůže! A naše diplomacie to musí dát silně najevo," uvedla v tiskovém komentáři s narážkou na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiéři Alena Schillerová (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD) v březnu osobně přišli spolu s čínským velvyslancem přivítat čínské letadlo, které do Prahy přepravilo dodávku v Číně zakoupených ochranných pomůcek. Čínské lidové republice tehdy v televizním projevu poděkoval i prezident Miloš Zeman.