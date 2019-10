Babiš pořád lže. Převzal stát a porušuje zákony. Čapí hnízdo musí před soud, udeřil Wagenknecht

Nestraník zvolený za Piráty Wagenknecht byl ještě v roce 2015 blízký spolupracovník Andreje Babiše, který ho ovšem později nazval psychopatem. „Musíte se to zeptat pana Babiše, proč mě nazval psychopatem. Je to trochu úsměvné. Pomlouvá a vypouští takové nepříjemnosti do médií. V role senátora už nemá význam nato nějak zásadně reagovat. Je to člověk, který opakovaně lže a nemá věcné argumenty," říká Wagenknecht.

Senátor tvrdí, že jsme svědky převzetí státu, že za ním stojí Andrej Babiš. Mluví o tom i poté, co státní zastupitelství zastavilo premiérovo trestné stíhání a také poté, co před pár dny Středočeský krajský úřad rozhodl, že Babiš není ve střetu zájmů. Tohle vnímá jako důkazy převzetí státu. „Pro mě je zásadnější ten druhý případ. Správní proces Krajského úřadu, který je pod vlivem politického hnutí ANO. Úřad je řízení primárně hnutím ANO, hejtmanka je z hnutí ANO,“ vysvětluje v rozhovoru pro DVTV.

Krajské samosprávě v tomto procesu nedůvěřuje, proto podal podnět vrchnímu státnímu zástupci Zemanovi. „Aby to zkusil nějakou formou ještě zvrátit a nechal to posoudit nezávislým soudem. Právě nezávislý soud je ten, co to má všechno posoudit. Ne úředníci, kteří jsou pod nějakým politickým vlivem,“ řekl senátor.

Převzetí státu prý realizuje Babiš, který ovládá firmy a zároveň je premiérem a má vliv na samotný stát. „Převzal stát tím, že dále porušuje zákony a neoprávněně čerpá dotace. Zatím mi nedal za pravdu orgán, který je pod hnutím ANO,“ dodal Wagenknecht.

Wagenknecht tvrdí, že není možné mít podle Evropského práva něco špatně a podle Českého práva dobře. „My víme, že projekt Čapí hnízdo byl dotační podvod. Byla to zpronevěra ruských peněz a porušení Evropského práva. Konstatovala to Evropská unie, takže to podvod je. Pak je tu výrok českých státních zástupců, kteří říkají, že závěr Evropské unie je v pořádku ale podvod to není," varuje.

Čeká se na finální závěr pana Zemana, který to má nějakou formou řešit. „Pokud jsme v právním státu, zákony se musí dodržovat a musí tak být i vykládány. Nejvyšší státní zástupce by měl nařídit projednání věcí u soudu,“ řekl.

Pokud by prezident Miloš Zeman udělil premiérovi abolici „pomohl by tomu stavu, že by jsme nedodrželi Evropské právo, kterému jsem se zavázali. A to je ten problém,“ dodal Wagenknecht.