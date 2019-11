Z České televize přišlo důrazné prohlášení k 17. listopadu. Klaus mladší nebude nadšený

"Já bych na nikoho nepískal, ani na Václava Klause mladšího ne, už vůbec ne, kdyby měl s sebou malé dítě. Jenže my, kteří jsme před šířením nenávisti mockrát varovali, jsme byli okřikováni, vysmíváni, nazýváni takovými jako on dobroseři, eurohujeři, Havloidi a kdovíjak ještě," napsal Wollner na sociální síti.

Následně vytáhnul jeho komentář, který napsal před řadou let. Z něj zveřejnil následující výtah: "Jen těžko lze sledovat vystupování „osobností“ typu Schulze, Merkelové, Junckera, Dienstbiera nebo soudružky Mogheriniové a nevypěstovat si k současné podobě EU odpor hraničící s nenávistí a chutí k násilí…"

Poté, co ho imaginární advokát opraví, že by takhle neměl psát, a poradí mu, jak na to, Klaus ml. odvětí: "Ale takhle nic nenapíšu, pane doktore. Takhle se přece nedá svobodně psát. Vždyť čtenáři poznají, že to není od srdce, a nebudou to číst, anebo s odporem, jako když píšou námezdní pisálkové."

Wollner v reakci tvrdí, že novináři holdují raději věcným argumentům a nepovažují za mínus, když tím nezískají nejradikálnější čtenáře. Ostatně k radikálnosti neměl tehdy Klaus daleko. V onom komentář například napsal i následující.

"Nenávidím lidi, kteří vyhrožují, že zotročí naše ženy, zničí naše města a naši kulturu a nás pozabíjejí. Nenávidím jejich přesvědčení, a pokud je to náboženství, pak nenávidím takové náboženství. Podněcuji k této nenávisti, protože zlu by se lidé měli postavit, co bez negativních emocí nejde."

Podle moderátora je to jako s radou z Vesničko má, středisková: "Jaroušku, říkám ti, nestrkej si ty sirky zpátky do tý krabičky!!" Proč ale zrovna takto?

"Protože až to blafne, může to být zrovna ve tvé vlastní kapse. Kéž by to bylo poučení pro všechny, kdo s nenávistí zacházejí jako s politickou zbraní. Ale tak naivní nejsem," doplnil moderátor.