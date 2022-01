Zbývajícího šestého místopředsedu Sněmovny budou poslanci volit v pátek

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová navrhovala, aby se volba uskutečnila už ve středu po poledni. Ve středu budou poslanci jednat o vyslovení důvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Schillerová poukazovala na to, že vedení dolní komory by už mělo být při tomto jednání kompletní. Sněmovna ale dala přednost návrhu šéfa frakce TOP 09 Jana Jakoba. Poslance podle něho ve středu čeká dlouhá a klíčová debata. "Jde o jeden z nejzásadnějších bodů, neradi bychom ho přerušovali," zdůvodnil, proč by Sněmovny měla volit místopředsedu v pátek.

Volba šestého místopředsedy Sněmovny bude již třetí. V minulosti se o pozici střetli někdejší předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) a lídr SPD Okamura. Ani jeden z nich ale nezískal dostatečný počet poslaneckých hlasů. Vondráček se posléze stal předsedou ústavně-právního výboru, Okamura vede petiční výbor. Hnutí ANO nyní nominovalo Havlíčka. Dříve nemohl do předsednictva dolní komory kandidovat kvůli neslučitelnosti funkcí, protože byl stále členem vlády.

Poslanci loni v listopadu na ustavující schůzi po říjnových sněmovních volbách zvolili za předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a vybrali i pět ze šesti místopředsedů. Stali se jimi Věra Kovářová (STAN), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Jan Skopeček (ODS), Olga Richterová (Piráti) a Jana Mračková Vildumetzová (ANO).