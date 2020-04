Zeman se zúčastní mše k výročí konce války, veřejnost má vstup zakázaný

Pražské arcibiskupství dnes na webu uvedlo, že mše, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka, se zúčastní prezident Miloš Zeman. Mši bude přenášet Česká televize. Zeman již dříve řekl, že od Duky dostal na 5. května pozvání.

Ve svatovítské katedrále začne mše v 18:00, liturgie za mír u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války a za oběti epidemie covid-19 se bude sloužit v uzavřené katedrále bez účasti veřejnosti. V pražské katedrále se za stejných podmínek uskuteční 12. května liturgie slavnosti výročí posvěcení katedrály, bude se přenášet na webu Katedrála.tv.

Vláda minulý týden uvedla, že od 27. dubna se mohou konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob. Od 11. května by se shromáždění v kostele mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů. Od 8. června by už akce v kostelech neměly být počtem účastníků omezeny.