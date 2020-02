Zimola se rozepsal o koronaviru. Idiote, víš o tom h***o, pustil se do něj analytik

Zimola na sociální síti napsal, že nechce snižovat vážnost situace a zlehčovat ji, zajímalo ho ale, nakolik jsou lidé informováni o fungujících preventivních opatřeních.

"Chci se těch, co vykupují obchody s rouškami zeptat, jestli ví, že běžné papírové roušky chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj?" zeptal se s tím, že je možná horší panika kolem koronaviru, než virus samotný.

Jeho slova potvrzují i lékaři a další odborníci, kteří se vesměs shodují v tom, že roušky proto koronaviru nemají smysl. Například podle Rastislava Maďara z Lékařské fakulty Univerzity Ostrava, který se věnuje cestovní medicíně, roušky chrání okolí, nikoliv před nakažením.

Podle něj papírová rouška za pár desítek minut dýcháním zvlhne a zvýší se její propustnost. Musela by se proto pravidelně vyměňovat. Účinnost klasických roušek v minulých dnech zpochybnili i další odborníci. Běžná rouška podle ředitel firmy Respilon Romana Zimy člověka před koronavirem neochrání, k zachycení viru je potřeba použít speciální ústenku s nanovlákny.

I přesto se do Zimoly pustili lidé, kteří zastávají jiný názor. Jedna z diskutujících například uvedla, že roušku doporučuje známá zpěvačka a že mají smysl. Nejostřeji zaútočil analytik Štěpán Kotrba, který neváhal sáhnout až k vulgaritám.

"Milý Jiří, operační ústenky minimalizují riziko přenosu bakterií a virů v kapénkách - směrem ven i směrem dovnitř. Jsou elementárním prostředkem ochrany druhých i sebeochrany. Moje babička mi říkávala - když kýcháš, dej si před pusu kapesník. To bylo před půl stoletím.... Bakteriální filtrační účinnost operační ústenky je vyšší než 99 %. Chováš se jako politik - idiot - když o něčem víš hovno, tak to neříkej nahlas," napsal.

"Štěpáne, tvé kategorické soudy s urážkami jsou tvým vlastnoručním podpisem. Nezlobím se na tebe, protože jsi aspoň autentický, i když tomu prd rozumíš," reagoval Zimola, a nebyl jediný. "Politolog=hlupák co se snaží předpovídat politickou budoucnost. Skoro nikdy se netrefí," napsal další diskutující.

"Pane Kotrbo, seznamte se ze závěry ředitele WHO k současnému stavu, pak možná budete méně expresivní ve vyjadřování," uvedl jiný uživatel facebooku. "Zůstaňte politologem, ale s odpuštěním melete pátý přes devátý, než bych to napsal tak sem zkopíruji výtažek, aby bylo jasno. Shrnuto, rouška je tak skoro něco placebo, ale v podstatě Vás neochrání, na to potřebujete respirátor s certifikací ffp3 a nyní výtažek: Rouška není respirátor!" uvedl další.