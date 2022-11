Poslední letošní šance na milostivé léto

Lidé, kteří mají exekuce na dluhy u veřejných institucí a chtějí od září využít milostivého léta k oddlužení, se už mohou na akci připravovat. Zjistit by si měli výši původního dluhu, který zbývá srovnat. Případně by se měli objednat do odborné poradny. Seznámit by se měli také s přesným postupem. Vyzvali k tomu dnes pracovníci Charity ČR, která pro zájemce připravila webové stránky s informacemi. K dispozici je sedm desítek charitních poraden. Pomoc nabízejí i další organizace.