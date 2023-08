Přísnější lex Babiš podepsal prezident. Novela zakazuje vrcholným politikům vlastnictví médií

"Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve čtvrtek dne 10. srpna 2023 zákon ze dne 2. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony," uvedl Pražský hrad na webových stránkách.

Poslanci v červnu schválili Michálkův pozměňovací návrh 85 ze 164 možných hlasů. Pro hlasovali zástupci stran vládní pětikoalice (ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti), proti byli opoziční zákonodárci z řad hnutí ANO a SPD.

Michálka potěšilo, že Sněmovna zpřísnění zákona proti střetu zájmů schválila. "Ministři nebudou moci brát dotace, o kterých rozhodují úředníci. A oligarchové v politice nebudou vlastnit média. Tyto principy, platné již dnes, budou konečně vymahatelné. Bez ohledu na barvu dresu. Volební slib splněn," napsal na twitteru.

Podle nové úpravy by politici nemohli převádět jimi vlastněná média na osoby blízké či do svěřenského fondu, přičemž za porušení pravidel budou hrozit tvrdší sankce, konkrétně vyšší pokuty. Hnutí ANO tvrdí, že pozměňovací návrh míří na jednoho konkrétního člověka, a to konkrétně expremiéra Andreje Babiše.

Prezident ve čtvrtek podepsal také novely zákona o státním podniku a o soudních exekutorech a exekuční činnosti.