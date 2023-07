Rakovina je volba, umírající nenávidí život, šokoval Dušek. Necitlivé ezobláboly, reagoval Válek

Dušek je dlouhodobě znám nejen jako herec, jehož proslavily filmy jako Pelíšky nebo Pupendo, ale také svým alternativním způsobem života, který se projevuje i přístupem k medicíně. Ten zatím naposledy demonstroval v upoutávce k nejnovější epizodě podcastu Čestmír, kde přišla řeč na téma rakoviny.

Dvaašedesátiletý herec prozradil, že onkologickému onemocnění podlehli z jeho rodiny babička, děda i maminka, u které dodal, že "to byla její volba". Následně vyzval moderátora Čestmíra Strakatého k diskuzi o tom, co je to rakovina.

"Tak se ptejme. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? Já si myslím, že umře na to, že nenávidí život," nechal se slyšet slavný respondent. "To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe," konstatoval.

Dušek je ohledně léčby přesvědčen, že člověk "to může otočit tou svojí silou, když chce", protože "má to zdraví ve svých rukou". Dokonce tvrdí, že na lidech pozná, kdo zvládne rakovinu porazit. "Skoro vám řeknu, že odhadnete, kteří lidé zemřou a kteří se z toho dostanou," podotkl.

"Nemůžu si nevzpomenout na smrt mojí matky, která zemřela na rakovinu," kontroval Strakatý. "Ona chtěla žít," doplnil vzápětí. Herec se ale nedal. "To, že někdo chce žít, že to říká, neznamená, že to chce. Když se díváte na to, jak žije, tak přece vidíte, jestli to chce, nebo nechce," reagoval Dušek.

Podobně jako v roce 2020 na začátku pandemie koronaviru se ozvali zástupci ministerstva zdravotnictví, tentokrát přímo ministr Vlastimil Válek (TOP 09). Na úvod svého tweetu připomněl, že léčbě a výzkumu rakoviny věnoval celý svůj profesní život, proto nemůže výstup z podcastu nechat bez reakce.

"Přiznám se, že se ve mně vaří krev, když slyším podobné pavědecké a hlavně vůči onkologicky nemocným i jejich blízkým necitlivé nesmysly. Onkologičtí pacienti a jejich nejbližší si zaslouží maximální míru podpory, nikoli takovéhle necitlivé útoky a obviňování," napsal na sociální síti.

Válek zdůraznil, že respektuje svobodu slova, která zahrnuje i právo plácat absolutní nesmysly. "Je však potřeba se jasně vymezit proti podobným ezoblábolům, které se v mých očích rovnají tomu, co tady plácají různí proruští trollové a dezinformátoři," reagoval.

"Prosím vás, rakovina není vědomá sebevražda z vlastního rozhodnutí. Sebevražda je věřit podobným blábolům, odmítat léčbu a ignorovat prevenci," pokračoval ministr. "Právě posílení prevence a motivace k ní pravidelně řeším s odbornými společnostmi i pojišťovnami. A tyto hloupé výroky tomuto úsilí skutečně nepomáhají," dodal.