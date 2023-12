Rakušan v pytli na mrtvoly? Ustojím to, říká ministr. Dočkal se zastání i v ANO

Billboardy umístěné na nosníky mostu u silnice číslo I/12 na sjezdu u Českého Brodu, které zatím neznámá osoba či osoby nainstalovaly, jsou předmětem vyšetřování kolínských kriminalistů. Podle informací Kolínského deníku to uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Po provedení potřebné dokumentace a ohledání místa byly billboardy odstraněny a policie je zajistila pro účely trestního řízení, které již v této věci zahájila. Podezření směřuje k možnému spáchání trestného činu výtržnictví.

"Ano, jako politici musíme zvládnout určitou míru hnusu. Ale všechno má své meze. Napadat rodinu nějakého politika je hnus, který by neměl nikdy nikdo používat. Všechno má své meze. Trochu se proberte a uvědomte si, že jednou to může být o vás a vaší rodině. Příjemné vám to nebude," napsal k fotografii na síti X starosta obce Tetín v okrese Jičín Matěj Hlavatý.

"Pokud tu někdo nedokáže rozlišit symbol Putina v pytli, tak to hovoří o jeho prázdnotě. Putin nechává zabíjet své oponenty, falšuje volby, kamarádí se s teroristy a diktátory, vraždí občany svobodného státu, který se mu nehodlal podmanit, ale vraždí i své občany, jen kvůli jeho chtíči po moci. Vítek je ministr vnitra, který byl zvolen poslancem ve svobodných a demokratických volbách. A mrzí mě, že musí čelit takto přízemním útokům od lidí, kterým demokracie nic neříká," dodal.

"Zobrazit mě v pytli na mrtvoly, to chápu jako test, jestli ustojím to, co “servíruju” jiným. A to já ustojím. Tahat do toho rodinu je ubohost, která vypovídá mnohem víc o autorovi než o mně. Já věřím, že tohle se v naší společnosti nikdy nestane standardem nebo něčím, co bychom tolerovali," uvedl Rakušan na síti X.

"To, že patřím mezi největší kritiky práce Víta Rakušana, mi asi nikdo nemůže upřít. Přesto chci tvrdě odsoudit jeho zobrazení ve vaku na mrtvoly a hlavně ten ohavný nápis o jeho rodině. Jsem máma dvou synů a tohle je absolutně za hranou. Že s tím kdysi začal, pro mě není argument," napsala na síti X stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

"Děkuju. Neshodovat se v pohledu na správu naší země je jedna věc. Výhrůžky smrtí našim rodinám věc druhá. Pokud se dokážeme shodnout aspoň na tom, že tohle prostě ne, není to s naší společností tak špatné," odpověděl jí Rakušan.