Řehka jednal s aliančním velitelem o situaci v Evropě i pomoci Ukrajině

Armáda musí hledat cesty, jak zajistit splnění cíle, kterým je mít do sedmi let 30.000 vojáků. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky jsou personální otázky dlouhodobě podceňovanou a zcela zásadní věcí. Chystá proto strategii dalšího postupu v personální oblasti. Řehka to řekl v rozhovoru s ČTK.