Rodičovský příspěvek 2024: Poslanci schválili jeho zvýšení na 350 tisíc korun

Američtí činitelé se domnívají, že izraelská armáda postupně zahajuje rozsáhlou pozemní invazi do Pásmy Gazy, odkud před třemi týdny pronikli do Izraele radikálové z hnutí Hamás. Izraelské pozemní síly v pátek pronikly do enklávy, aniž by podle oficiálního prohlášení přišli o jediného muže.