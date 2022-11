Rokytnice v Orlických horách zůstává bez tepla, výpadek se týká 1000 lidí

Firma Ekoenergy Moravia a město vedou spor o cenu tepla. Od soboty je v dvoutisícovém městě bez tepla asi 350 domácností na dvou sídlištích, škola a ústav sociální péče, výpadek se týká asi 1000 lidí. Dnes odpoledne se teploty v Rokytnici pohybovaly pod deseti stupni Celsia.

Město podle starosty očekává, že si ERÚ zřejmě vyžádá další podklady. Nepředpokládá, že rozhodnutí úřadu bude okamžité. "Jednáme proto i s dodavatelem tepla. Doufám, že se to někam posune. Dnes jsme jednali i s hejtmanem (Martinem Červíčkem)," řekl starosta. Prioritou je podle něj obnovení dodávek. "Teplota klesá, je otázka týdne, kdy to bude kritické," uvedl.

Mluvčí ERÚ Michal Kebort ve vyjádření pro ČTK uvedl, že v rámci vedeného sporu lze vydat předběžné opatření směřující k zahájení dodávky. "Nicméně ani takové nařízení nemůže zajistit dodávky za nižší než nákladovou cenu," uvedl. Poukázal i na to, že pro posouzení, zda přerušení dodávek bylo v rozporu s energetickým zákonem, je zásadní to, zda existuje platná smlouva mezi odběratelem a dodavatelem. "Na související rizika ERÚ mimo jiné upozorňoval při jednáních obou stran, u kterých byl v posledních měsících přítomen," uvedl mluvčí.

Město firmě v říjnu vypovědělo smlouvu. Firma tvrdí, že do soboty topila z dobré vůle. Pro případné obnovení a pokračování dodávek firma žádá zaplatit navíc to, o co se jí zdražily pelety používané jako palivo. Podle starosty město smlouvu vypovědělo proto, aby se oba subjekty vyvázaly z pět let staré smlouvy, která nedokázala řešit současné razantní zdražení paliva, když počítala jen s inflačními nárůsty. Situaci podle starosty změnilo i to, že město začalo firmě palivo na konci září dodávat.

Opoziční rokytnický zastupitel a bývalý hradecký hejtman Jiří Štěpán s dalšími čtyřmi zastupiteli požádal o svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Možným řešením by podle Štěpána bylo uzavření nové smlouvy mezi městskou společností Centep a firmou Ekoenergy Moravia, která by pokryla období od vypovězení smlouvy do 31. května 2023 a řešila i předchozí požadavky firmy. Firma by podle Štěpána dostávala úhradu za provoz kotelen, pelety by jí dodávala firma Centep.

Lidem, kteří by se kvůli výpadku tepla dostali do potíží, je město podle starosty připravené pomoci, například prostřednictvím pečovatelské služby. Pomoc profesionálních hasičů v Rokytnici podle mluvčí Martiny Götzové zatím nebyla třeba, hasiče o ni nikdo dosud nepožádal.

Firma Ekoenergy Moravia teplo v Rokytnici vyrábí od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo ze tří kotelen Ekoenergy Moravia dostává ke konečným spotřebitelům.