Romské děti tvoří téměř polovinu populace v kojeneckých ústavech. Příští rok se mají zrušit

Podle výročních zpráv ministerstva práce o dětských domovech pro děti do tří let je situace ohledně romských dětí znepokojující. Tato zařízení, která fungují jako zdravotnická, by měla ukončit svůj provoz na konci příštího roku. V případě potřeby by se o děti měli postarat pěstouni.

Výroční zpráva uvádí, že v dětských domovech pro děti do tří let je téměř čtrnáctkrát více romských dětí než je jejich podíl v dětské populaci. Tyto informace vycházejí z údajů ministerstva školství, které zjistilo, že romské děti tvoří asi 3,7 procenta žáků základních škol. Předpokládá se, že tento podíl bude přibližně stejný i mezi mladšími dětmi.

Ministerstvo práce provedlo průzkum situace ve všech 23 zařízeních na jaře tohoto roku. Celkem bylo v těchto zařízeních umístěno 410 dětí. Dvě třetiny z nich byly ve věku nad čtyři roky a tři z deseti dětí dokonce nad sedm let. Z celkového počtu dětí v kojeneckých ústavech bylo 189 chlapců a děvčat romského původu, což představuje 46 procent celkového počtu. Zpráva uvádí, že podíl romských nebo poloromských dětí byl vysoký ve všech věkových kategoriích, přičemž u kojenců do jednoho roku dosahoval 37 procent a nejvyšší podíl byl mezi dětmi ve věku od čtyř do sedmi let, a to 53 procent.

V minulém roce tvořily romské děti 48 procent osazenstva kojeneckých ústavů a jejich počet v zařízeních byl 219. V roce 2021 činil podíl chlapců a děvčat romského původu 53 procent a v domovech jich vyrůstalo 275.

Zprávy naznačují, že většina romských dětí je pravděpodobně umístěna v těchto zařízeních z důvodů sociálních. Zároveň se ukazuje, že necelá čtvrtina romských chlapců a děvčat má zdravotní postižení, i když mnoho handicapovaných dětí žije běžně v rodinném prostředí. Předchozí zpráva ministerstva práce také uvádí, že riziko umístění do dětského domova pro děti do tří let je u romských chlapců a děvčat až třikrát vyšší než u dětí s postižením.