Sedm senátorů podepsalo kandidatury dvou různých uchazečů o post prezidenta

Zrušení elektronické evidence tržeb (EET) by nemělo přinést státu výraznější negativa. Evidence by navíc do budoucna měla stále menší smysl, protože roste podíl bezhotovostních plateb. Shoduje se na tom většina odborníků na daňovou problematiku, které ČTK oslovila. Někteří ale upozorňují na to, že kdyby byl systém EET dotažený, mohl být významným krokem k digitalizaci státní správy.