Senát pravděpodobně schválí misi vojenských policistů na Ukrajinu

Čeští vojenští policisté by měli podporovat vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině, budou součástí mnohonárodního vyšetřovacího týmu Mezinárodního trestního soudu (ICC). Mohli by být ale nasazeni také v nizozemském Haagu, kde ICC sídlí.

Vyslaný tým nebude podle ministerstva obrany působit v zahraničí nepřetržitě. Bude nasazen několikrát ročně, pokaždé na čtyři až šest týdnů. Počet nasazení se bude odvíjet od konkrétního požadavku ICC i možností ministerstva obrany. Spolu s nimi by měli být vysláni i republikoví policisté na základě rozhodnutí policejního prezidenta.

ICC hodlá stíhat za válečné zločiny minimálně ve dvou kauzách. První se týká obvinění, že Rusko uneslo ukrajinské děti a dospívající a poslalo je do převýchovných táborů na ruském území. Podle druhého obvinění ruská armáda úmyslně cílí na ukrajinskou civilní infrastrukturu včetně vodních zdrojů a elektráren ležících daleko od fronty. Rusko to odmítlo s tím, že míří na vojenské cíle.

Mise, na níž se hodlají podílet až dvě desítky zemí, by měla trvat do konce příštího roku. Letos by náklady na ni měly být 12,4 milionu korun, příští rok 17,2 milionu. Vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině formálně začalo v březnu 2022, kdy 40 smluvních stran tzv. Římského statutu, na jehož základě ICC vznikl, podalo oznámení o páchání zločinů podle mezinárodního práva.

V Nigeru by čeští vojenští instruktoři působili jako instruktoři a poradci při budování tamních obranných kapacit do konce roku, řekl senátorům vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Jan Jireš. Vojáci mají sbírat informace, mapovat situaci a na základě toho bude možné dospět k rozhodnutí, jaké další angažmá v Nigeru by bylo přínosné. Mise, jejímž podnětem byla žádost nigerského prezidenta, má stát 162 milionů korun.

České speciální síly v poslední době v oblasti Sahelu působily v Mali v rámci protiteroristické operace Barkhane, která byla ukončena. Současní malijští představitelé, kteří jsou propojeni s Ruskem, podle Jireše odmítli působení západních vojenských sil v zemi.