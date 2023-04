Školní docházka Ukrajinců stagnovala, jejich čeština se ale zlepšuje

Zhruba třetina Ukrajinců na základních školách a desetina na středních navíc dál kombinuje českou a on-line ukrajinskou výuku. Znalost češtiny se v uplynulých třech měsících u ukrajinských žáků a studentů ale značně zlepšila. Vyplynulo to z průzkumu společnosti PAQ Research, která ho spolu se Sociologickým ústavem AV ČR provedla na přelomu února a března.

Čeština se podle společnosti zlepšuje u ukrajinských dětí všech věkových kategorií. Aspoň několika větami česky komunikuje 70 procent ukrajinských dětí od tří let a v běžných situacích se domluví 36 procent. Intenzivně se češtinu učí 37 procent Ukrajinců ve věku šest až 17 let, zatímco 30 procent se jich česky neučí vůbec. "Vzhledem k důležitosti jazyka dává smysl prodloužit nárok na výuku češtiny jako druhého jazyka z aktuálních 12 na 24 měsíců od začátku pobytu. Zvážit bychom také měli, jestli by nemělo jít o povinný předmět pro cizince," uvedla analytička PAQ Research Martina Kavanová.

Podle autorů průzkumu účast ukrajinských dětí v českém vzdělávání mírně snižují nově příchozí uprchlíci. Z dětí uprchlíků, kteří přijeli loni mezi červnem a listopadem, jich nyní chodí na základní školu 86 procent. Proti konci loňského roku je to přesto o pět procentních bodů více. Děti dříve příchozích uprchlíků školy navštěvují dlouhodobě a jejich počet se od loňského prosince nezměnil.

Nezměnil se ani podíl ukrajinských žáků, kteří z Česka dálkově studují na Ukrajině. Mezi středoškoláky jsou to dvě pětiny a mezi žáky základních škol zhruba desetina. Čtrnáct procent Ukrajinců mladších 17 let v Česku nemá výuku žádnou, část už ale střední vzdělání dokončila, uvedli autoři průzkumu.

Mezi ukrajinskými dětmi v předškolním věku v ČR jich na 30 procent stále nenavštěvuje žádné předškolní zařízení. "Využívání předškolní péče potřebujeme posílit. Výrazně totiž souvisí s tím, jestli si mohou rodiče najít práci. Školka nakonec souvisí i s příjmy. Mezi materiálně deprivovanými domácnostmi je dvakrát nižší účast ve školce než mezi ostatními uprchlíky," uvedli analytici PAQ Research. Podle nich by například obce nebo i úřady práce měly pomoci s informováním rodičů o tom, kde jsou volná místa v mateřských školách. "To musí jít ruku v ruce s rozšiřováním kapacit, ať už jde o rozšiřování mateřských školek, či o cílenou podporu dětských skupin," uvedla Kavanová.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v týdnu uvedl, že práci v Česku má nyní kolem 98.000 uprchlíků z Ukrajiny. Celkem jich od loňského března v ČR pracovalo přes 200.000. Podle dat ministerstva vnitra bylo v Česku k 1. dubnu 325.742 Ukrajinců s dočasnou ochranou, která umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Čísla zahrnují jak lidi, kteří si dočasnou ochranu prodloužili, tak ty, co o ni požádali letos. Dvě třetiny dospělých běženců tvoří ženy, téměř 30 procent jsou děti.