Školáci si budou roušky sundavat a zase nasazovat. Prymula v tom vidí riziko

V souladu s nově publikovaným manuálem resortu školství by měli žáci a studenti nosit roušky ve společných prostorách školy, tedy na chodbách, toaletách či v jídelně. Ve třídách či družinách by ale byli této povinnosti zproštěni.

S výjimkou se počítá pouze u dětí ve speciálních a mateřských školách, kde slovy ministra školství Roberta Plagy (ANO) nebude platit povinnost mít zakrytá ústa a nos. Jinak tomu nebylo v případě těchto školských zařízení ani na jaře, kdy se Česko potýkalo s první vlnou epidemie koronaviru.

Klasický den žáka na běžné základní škole, kde má například pět vyučovacích hodin, chodí na oběd nebo do družiny, ale v podstatě znamená, že si bude minimálně desetkrát sundavat a nasazovat roušku.

Vyjde-li školák z domu, neplatí pro něj povinnost nosit roušku. I tak by jí ale měl mít po ruce, jelikož v případě cesty MHD si jí bude muset nasadit. Po opuštění veřejného dopravního prostředku si jí ale opět může sundat. Jakmile vstoupí do školy, znovu si jí nasadí, aby jí pak následně ve třídě odložil. Jakýkoliv pohyb na chodbě, včetně případného přesunu do jiné učebny či návštěvy toalety, bude ale znamenat povinnost mít roušku či jinak zakrytá ústa a nos.

Výjimkou nebude ani cesta do školní jídelny, kdy se žák "zbaví" roušky až během konzumace jídla, aby si jí pak znovu nasadil, a přesunul se do družiny, kde už nebude potřebná, jelikož půjde o tzv. homogenní skupinu. Následný odchod z družiny a ze školy ale bude opět znamenat povinnost žáka nasadit si roušku. To samé bude platit i v MHD. Teprve až doma se žák zbaví této povinnosti.

Měli by mít žáci po celou dobu na sobě roušku?

Přestože by mělo být v souladu s manuálem více roušek, časté manipulování s nimi je rizikové a odborníci apelují, že může být i kontraproduktivní, jelikož přispěje k šíření nákazy.

"Takhle nastavené je to samozřejmě komplikované. Pokud by virus ulpíval na povrchu a kdyby se nedezinfikovaly roušky mezi použitím, bylo by to rizikové. Já jsem neměl nic proti tomu, aby byly roušky ve školách po celou dobu,“ vysvětlil epidemiolog Roman Prymula pro stanici CNN Prima NEWS.

Šéfové resortů školství a zdravotnictví Robert Plaga a Adam Vojtěch avizovali, že ve školách budou obecně platit přísná hygienická opatření. "Zdůrazňujeme větrání prostorů. Pravidelné větrání tříd je zásadní pro prevenci šíření dané choroby,“ sdělil ministr