Dopis pro Blatného: Pedagogové nepovažují za vhodné otevírat všechny speciální školy

Školy by podle pedagogů měly mít pravomoc ponechat žáky na distanční výuce, pokud s tím budou rodiče souhlasit, případně by mohlo jít o výuku kombinovanou. Někteří z žáků nemusí nosit roušky, což může ohrozit zdraví jich samotných, jejich rodin i učitelů. Speciální pedagogové z Pedagogické komory to napsali v otevřeném dopise ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO).

Speciální školy pro handicapované se zavřely a přešly na výuku na dálku 2. listopadu. Otevřít mají podle ministerstva školství ve středu spolu s prvními a druhými ročníky základních škol. Ty jsou zavřené od 14. října.

Pedagogové v dopise upozornili, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami by museli začít chodit do školy v době "nejhorší" situace pandemie. Ne málo žáků má těžké zdravotní vady, někdy i kombinované, a velké množství žáků se zdravotním postižením patří mezi rizikové skupiny. Žáci s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra nebo s poruchami sluchu navíc nemusí nosit roušky, žáci ani pedagogové tak nebudou podle autorů dopisu dostatečně chráněni.

Učitelé a ředitelé speciálních škol by měli mít pravomoc ponechat žáky na distanční výuce, pokud s tím budou souhlasit rodiče žáků. Případně by mohlo jít o výuku kombinovanou. Stejnou možnost volby by měli mít i všichni rodiče žáků v běžných školách, kde se učí v běžných třídách s inkluzivním vzděláváním.

Při distanční výuce, která trvala 14 dnů, se ukázalo, že velké množství žáků je schopné pracovat on-line, tvrdí autoři dopisu. "Dokonce to mnohým žákům vyhovuje více, protože při vypracovávání úloh nejsou nijak tlačeni časem a doma mají možnost rozvrhnout si práci v průběhu dne dle svých potřeb a možností rodiny," uvedli.

V názoru na fungování speciálních škol v souvislosti s koronavirem se odborníci příliš neshodnou. Podle dřívějšího vyjádření předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Kláry Laurenčíkové je obnovení prezenční výuky od středy sice dobré, ale návrat dětí do lavic by měl být dobrovolný. Naopak předseda pražské pobočky Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař míní, že by se do škol měli vrátit co nejdřív všichni. Školy se podle něj neměly zavírat.