Ministr Plaga hájí manuál pro školy. Na jedné věci se s Vojtěchem neshodli

"Podmínky nástupu žáků do školy už nejsou vyžadovány a jsou lépe popsána pravidla, jak postupovat v případě podezření na covid,“ řekl šéf resortu v rozhovoru pro Radiožurnál.

Přístup jednotlivých škol k prevenci nákazy novým typem koronaviru bude záviset na takzvaném semaforu z dílny ministerstva zdravotnictví. Zelenou barvu označující výskyt infekce bez komunitního přenosu, mají například Praha a Frýdecko-Místecko. "To je ještě v pořádku. Opatření ze strany epidemiologů jsou spojena až s dalšími barvami,“ vysvětlil ministr.

Klíčovou roli by hrálo teprve až zčervenání některého z regionů. To by mohlo znamenat, že epidemiologové nebo ministerstvo zdravotnictví nařídí plošné zavření školských zařízení v celé zasažené lokalitě.

Manuál, který mají k dispozici ředitelé všech škol, původně počítal s povinností žáků nosit roušky ve všech společných prostorách. "To je to plošné opatření resortu zdravotnictví, ale ta koncepce, kterou jsme protlačovali my, bylo zarouškovat tu školu, až když je v dané oblasti zvýšené riziko,“ řekl Plaga, který byl tedy rovněž jiného názoru než vládní kolega Adam Vojtěch a jeho kolegové z ministerstva.

Účast na vzdálené výuce bude povinná

Dolní komora se ve středu usnesla na novele školského zákona, která počítá s povinnou účastí žáků na vzdálené výuce, která nebyla na jaře nijak upravená, a proto se přišlo se změnou legislativy.

Nejedná se ale o distanční vzdělávání v běžném provozu, nýbrž pouze v případě nouzového stavu či jiných mimořádných opatření. Jakmile se tedy zavřou školy, budou se muset žáci i studenti povinně účastnit následně zavedené vzdálené výuky.

Opozice ale nový školský zákon kritizuje, jelikož je příliš striktní. Poslankyně Olga Richterová (Piráti) například řekla, že se nová legislativa neosvědčí, nebudou-li moct všichni pracující rodiče pobírat ošetřovné.

"Řešíme jen problematiku škol. Debata o tom, jak má být upraveno ošetřovné, je legitimní, ale ten soud je mírně řečeno nadnesený,“ vyjádřil se k tomu ministr školství.

Podle Společnosti pro inkluzivní vzdělávání nicméně hrozí, že s povinnou distanční výukou půjde ruku v ruce prohloubení nerovnosti ve společnosti, s čímž ale Plaga nesouhlasí.

"Finanční injekce pro školy počítá s vytvořením zápůjčního fondu. Řešíme, aby škola byla schopná poskytnout i připojení k internetu. Tady problém nevidím," reagoval.