Mnoha dětem se po výuce na dálku zhoršil prospěch. Učitelé dávají známky, kritizuje psycholožka

Podle ní by se nyní učitelé neměli zaměřovat na známky, ale spíše na procvičování toho, co se probíralo dálkově. Ministerstvo školství by mělo dát školám jasný pokyn, jak a co mají hodnotit, řekla.

"Rozumím tomu, že učitelé nějakým způsobem hodnotit musí, ale aby hned první týden po návratu do školy děti začaly psát několik testů týdně, aniž by se někdo koukal na to, že si potřebují zase osvojit návyky, že se jim musí vrátit pozornost, to není dobře," řekla Kubíčková ČTK. Na pokraji svých možností jsou podle ní ve vztahu ke školám často i rodiče, a to hlavně na druhém stupni základních škol.

Podle ní rodiče volají do poraden s tím, že jim učitelé sdělili, že nutně potřebují doplnit známky. "Rodiče se doma většinou snaží dítěti podle svých možností co nejlépe pomoct a výsledkem je, že to nikdo moc neocení. Ptají se, co ještě mají vydržet a unést," řekla. "Mají obavy ze zhoršení prospěchu svých dětí," dodala.

Podle ní by mělo být jasně řečeno, že děti v posledních týdnech neměly prázdniny, ale že je pro ně současná pandemie stejně náročná jako pro dospělé. Ve výuce na dálku není snadné udržet pozornost, mohou ji narušovat technické obtíže a přerušily se s ní i vztahy v kolektivu, řekla. Zadávané úkoly navíc podle ní nebylo pro děti vždy jednoduché samostatně vypracovat. "Přitom všichni rodiče neměli tolik času nebo trpělivosti jim pomáhat," podotkla.

Podle ní by proto školy měly nyní z ministerstva školství dostat jasný pokyn s návodem, jak mají žáky hodnotit. Za vhodné by považovala například slovní hodnocení aktivity ve škole. Na základě toho by se podle ní mohlo vytvořit i vysvědčení.

Proti zaměřování se na testy a známky se vyslovil i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. V on-line diskusi Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a společnosti EDUin ve čtvrtek uvedl, že učitelé by se nyní měli soustředit na to, jaký pokrok žáci udělali. Známka to podle něj zjistit nemůže.

Podle společnosti EDUin mohou známky ublížit dětem, které se sice snažily, ale neměly doma pro učení příznivé podmínky. Doporučovaná změna v hodnocení ale neznamená, že by učitelé měli přestat po dětech vyžadovat zadané úkoly a adekvátní výsledky, uvedla dnes společnost v tiskové zprávě.

Pro hodnocení v druhém pololetí minulého školního roku, které bylo rovněž poznamenané výukou na dálku, vydalo ministerstvo zvláštní vyhlášku s metodikou. Učitelé podle ní měli na vysvědčení zohledňovat hlavně výsledky žáků z prezenční výuky. Při hodnocení měli jednat vždy ve prospěch žáků, doporučeno bylo slovní hodnocení. Výuka na dálku byla na jaře dobrovolná, od září je povinná.