"Nebudu muset denně vařit." Otevření prvních stupňů škol přivítala řada rodičů s úlevou

"On-line výuku měly děti jen částečně, 90 procent práce bylo na nás rodičích. Do toho jsme oba pracovali na home office, přičemž oba jsme měli rovněž on-line výuku. Skloubit časové, prostorové a technické zajištění toho všeho bylo chvílemi opravdu náročné," popsala matka dvou školáků, kteří dnes nastoupili po půl druhém měsíci opět do školy.

Přiznává, že jí i jejímu muži se dnes skutečně ulevilo. "Výměra bytu jakoby se zvětšila o polovinu a konečně máme čas na svoji práci. Chtěli jsme už v 7:50 bouchnout v euforii lahev šumivého vína, ale děti se vrátí ze školy hned po obědě, protože družina jede jen částečně nebo vůbec. Tak to necháme na večer," podotkla s úsměvem.

Oba rodiče si nedělají iluzi o tom, že že se tato situace nevrátí, psychicky se proto znovu připravují na další období, kdy budou dělat rodiče, učitele a zaměstnance v jednom. "Teď si ale užíváme klidu a času na práci a pro sebe, možná se dostaneme i k nějakým aktivitám, jako je návštěva kadeřníka, sport nebo setkání s přáteli. Na to teď opravdu nezbýval čas," dodala žena.

Řada dalších rodičů o něco starších školáků ze základních škol však i přes koronavirová opatření zůstává v domácím režimu. Týká se to například dětí z 6. B Základní školy Velká Dlážka v Přerově, kteří zůstávají po celý týden doma u monitorů svých počítačů, zatímco jejich spolužáci z 6. A zamířili dnes ráno do třídy. V lavicích se kvůli nařízené rotaci vystřídají příští týden.

Dnešní návrat dalších dětí a zároveň nutnost dodržování všech opatření přiměly školy i k zavedení nového režimu. Například Základní škola na Svatém Kopečku u Olomouce upravila pravidla pro vstup do školy, aby se na chodbě nepotkávali žáci různých ročníků. Do školní budovy byli žáci podle tříd vpouštěni v pětiminutových intervalech. Před školou tak ráno postával hlouček starších školáků, kteří čekali, až na ně po prvňácích přijde řada. Upraven byl i systém stravování. V jídelně se díky tomu při výdeji jídla nebudou potkávat žáci různých tříd. Do škol se děti i tepleji oblékají kvůli pravidelnému větrání ve třídách. Na čerstvém vzduchu, pokud to počasí dovolí, budou školáci trávit i velké přestávky.