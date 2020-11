Nejmladší žáci se vrátili do škol. Zájem o domácí výuku prvňáků a druháků je mizivý

Základní školy přešly kvůli epidemii koronaviru 14. října na distanční vzdělávání. Dnes se znovu otevřely zatím pro první a druhé třídy. Děti v nich musí nosit roušky i ve výuce. Platí zákaz zpěvu a tělocviku a mělo by se často větrat. Třídy se nedělí do menších skupin jako na jaře, ale žáci z různých tříd by se neměli potkávat. Na rozdíl od jara je také docházka povinná. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se nicméně rodiče, kteří se bojí nákazy, mohli domluvit s řediteli škol na individuálním vzdělávání svých dětí doma.

Například podle ředitele ZŠ Vratislavova v Praze 2 Jiřího Trundy ale o to nikdo zájem neprojevil. "Přišli normálně všichni," řekl. Podobně se vyjádřila ředitelka ZŠ U Školské zahrady v Praze 8 Věra Staňková a ředitelka ZŠ Hanspaulka v Praze 6 Marie Pojerová. Taktéž rodiče žáků prvního a druhého ročníku, kteří navštěvují ZŠ Sdružení v Nuslích, podle zástupkyně ředitelky Drahomíry Havranové uvítali, že se jejich děti mohou učit prezenčně. Žádosti o individuální režim dálkového vzdělávání škola zatím nezaznamenala ani u žáků ostatních ročníků. V ZŠ Bítovská v Praze 4 podle ředitelky Markéty Benešové zůstaly doma po dohodě s rodiči dvě děti. "Uvidíme, co bude tento týden, necháváme to otevřené, jsme s nimi ve spojení a zatím paní učitelky dávají práci na doma," řekla Benešová.

Návratu do škol se rodiče prvňáků a druháků zvlášť nebránili ani v ZŠ Novoborská v Praze 9, kde ale ředitelka Tereza Štauberová už zaznamenala nesouhlas u rodičů dětí z vyšších tříd, které zatím zůstávají doma. Jde podle ní o jednotlivce, v jejichž rodinách žijí lidé, pro které by mohla být nákaza riziková. Řešení těchto případů podle ředitelky zatím není jasné. Podle ředitelky by pomohlo, kdyby ministerstvo školám poskytlo návod, jak postupovat v situaci, když rodiče z obav před nákazou odmítnou dítě do školy poslat.

O konzultace ve vyšších ročnících, kde pokračuje výuka z domova, je podle ředitelů chabý zájem. "Spíš to vypadá, že budeme iniciovat konzultace my," řekl Trunda. "Máme vytipované žáky, které pravděpodobně zvát budeme z toho důvodu, že distanční výuka u nich není úplně efektivní," doplnila Staňková.

Podle obou bude záležet také na tom, jak rychle se školy otevřou pro další ročníky. V ZŠ Sdružení podle Havranové zatím sami žáci o konzultaci své pedagogy nepožádali, jde ale o novinku v zavedeném režimu distančního vzdělávání, doplnila. Jednotlivé žáky proto mnohdy zvou ke konzultacím jejich učitelé. "Na konzultaci mohou probrat to, co danému žákovi uteklo a v čem má mezery, případně řešit další potřebné záležitosti, na které během on-line hodin nezbývá prostor," řekla zástupkyně ředitelky školy.

Jak postupovat v případě výskytu nákazy ve škole oslovení ředitelé věděli, zkušenost s tím udělali před přechodem na on-line výuku. Pomůckou pro ně dál bude i návod hlavní hygieničky pro postup hygienických stanic při nařizování karantény ve školách, který byl k dispozici již v září. Podle ředitelů jsou informace v něm dostatečné.