Oddělit třídy z různých škol není podle asociace u bazénů problém

Podle něj s tím nejsou problémy. Páteční rozhodnutí vlády vyjmout třídní kolektivy ze stejné školy při návštěvě bazénů z povinnosti testování na covid-19 uvítal, jinak by se podle něj musela výuka plavání zřejmě přerušit.

Obecně pro návštěvu bazénů platí podmínka předložení negativního testu na covid-19 či dokladu o očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání. Na společné plavání ale mohou ode dneška děti z jedné školy bez testů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek rozhodnutí vlády vysvětlil snahou o zjednodušení podmínek pro školáky. Preventivní plošné testování ve školách skončilo minulý čtvrtek. Pokud by pro plavání byly testy žáků dál nutné, museli by jim je zřejmě zajišťovat sami rodiče.

Podle Vodičky by ale už nyní testy neměly být pro výuku plavání překážkou. Pravidlo, podle kterého se mají u bazénu potkávat jen děti z jedné školy, si podle něj organizátoři plavání většinou sami nastavili už od začátku školního roku. "Zatím nemám vůbec žádnou zprávu o tom, že by to někomu dělalo problém," řekl. Všichni podle něj usilují o to, aby se u bazénu i v šatnách třídy z různých škol střídaly a mezi tím se prostory dezinfikovaly. Z řady škol podle něj navíc stejně chodí větší množství tříd, takže by se do bazénu ani už další nevešly, dodal.

Páteční rozhodnutí vlády tak podle něj školnímu plavání pomohlo. "Byly těžké obavy, že jinak bychom musely znovu přerušit výuku plavání, což už by bylo katastrofální pro plavecké školy i pro děti," řekl.

Školní plavání je na prvním stupni základních škol povinné. Děti mezi první a pátou třídou mají absolvovat aspoň 40 hodin, o způsobu zařazení plavání do ročníků a rozvrhů rozhodují ředitelé jednotlivých škol. Ministerstvo školství ve spolupráci s plaveckými školami a provozovateli bazénů už dříve doporučilo, aby se školy nyní snažily žákům nahradit i plavecké kurzy, o které přišli loni kvůli epidemii covidu. Loni bylo v plaveckých kurzech 200.428 dětí, o rok dříve 259.521.

Preventivní testy na covid-19 potřebují lidé jako prokázání bezinfekčnosti například pro návštěvu kulturních či sportovních akcí i pro využití některých služeb. Testovat se nemusí ti, kteří mají dokončené očkování nebo před ne víc než 180 dny prodělali nemoc covid-19. Očkovat se mohou děti od 12 let.