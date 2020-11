Příští týden se zřejmě vrátí někteří žáci do škol

Epidemiologická situace by se měla posunou do čtvrtého stupně pohotovosti systému PES od pondělí 23. listopadu. Díky tomu se do škol vrátí všechny ročníky prvního stupně základních škol i závěrečné ročníky ZŠ a středních škol. Obnoví se také praktická výuka na středních školách.

Podle informací serveru Novinky půjde část žáků a studentů do školy už ve středu, další se přidají pak v týdnu od 30. listopadu. Pro všechny pak bude platit povinnost nosit roušky.

Docházka by se měla obnovit bez omezení deváťákům, maturantům a závěrečným ročníkům středních a vyšších odborných škol. Na střídačku pak mohou chodit do školy třídy 2. stupně.

Školy jsou nyní kvůli epidemii covidu-19 částečně zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Tento týden se do škol také vrátili prvňáci a druháci.

Zmírnění opatření na třetí úroveň by umožnilo střídavou výuku i ve středních školách a na vysoké školy by se mohly vrátit první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly relativně normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Přednášky na vysokých školách by byly ve stupni dva omezené na 50 lidí a ve stupni jedna na 100 lidí. Od stupně čtyři se podle Plagy za přísných režimových opatření počítá i s různými druhy zkoušek, jako třeba s jazykovými či nostrifikačními. V nejvyšším stupni pět jsou nyní povolené zkoušky na vysokých školách pro nejvýše deset lidí najednou.