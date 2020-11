Prvňáci a druháci by se mohli vrátit do škol 18. listopadu, řekl Babiš

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud se bude epidemie koronaviru vyvíjet jako dosud, mohli by se žáci prvních a druhých tříd vrátit do škol 18. listopadu. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) svolali na dnešek k návratu dětí do škol tiskovou konferenci, která se koná ve 13:15 v Poslanecké sněmovně.