Rektor Zima: Covid-19 nezmizí, Česko se nemůže na dlouho izolovat

Vláda by proto měla představit strategii uvolňování opatření proti viru, řekl dnes v proslovu k 672. výročí založení univerzity. Rok 2020 označil za jeden z milníků v historii školy. Zdůraznil, že v boji s koronavirem hraje důležitou roli věda.

"Naše země a společnost se nemůže zavřít na dlouhé měsíce či snad roky do izolace. To je neudržitelné. Viry včetně koronaviru jsou součástí přírody, objevily se a nezmizí. Je velmi nezodpovědné kvůli tomu zcela rozložit sociální a ekonomické vazby v naší zemi," uvedl Zima.

Podle něj lidé potřebují vědět, na základě čeho bude vláda o opatření proti koronaviru rozhodovat a jak to ovlivní jejich budoucnost. "Ze strany vlády zatím postrádám jasný plán a strategii, jak postupovat, jak a kdy se začnou omezení uvolňovat a také jaké změny můžeme všichni ve svých profesích či životech očekávat," řekl.

Rok 2020 se podle rektora Zimy stane jedním z milníků v téměř sedmisetleté historii Univerzity Karlovy. Připomněl, že naposledy byla univerzita uzavřena na dva měsíce před 31 lety, v době sametové revoluce v roce 1989. Nyní jsou školy zavřené čtyři týdny. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se mohly znovu otevřít v druhé polovině května. To by bylo za dalších zhruba šest týdnů.

Zima zdůraznil, že pro boj s globální pandemií budou rozhodující hlavně výsledky vědy a vůle lidí. Uvedl, že je hrdý na spolupráci a pomoc akademiků a studentů v současné situaci.

"Společně s Akademií věd ČR se podílíme na testování. Zároveň se pracuje na přípravě robotizace zpracování vzorků a vyhodnocování s použitím originálních českých komponent pro izolaci virové RNA. Budeme testovat promořenost populace koronavirem," vyjmenoval. Podstatná je podle něj i dobrovolnická práce mediků v nemocnicích nebo třeba studentů pedagogických fakult, kteří pomáhají s výukou či hlídáním dětí.

Doplnil, že škola v současnosti řeší také změny v plánovaných zkouškách letního semestru. "Pracujeme na tom, abychom mohli zkoušky včetně státních realizovat i distančně. Pozměnili jsme harmonogram akademického roku tak, aby navzdory vynucené pauze byli noví absolventi a letní promoce," uvedl.

Podle něj má UK plán, jak zvládnout současnou situaci i ekonomicky. O víkendu řekl, že kvůli koronavirové krizi přijde rozpočet školy na straně příjmů asi o 1,5 miliardy korun. Výpadek způsobí omezení hospodářské činnosti univerzity i platby od zahraničních studentů, kteří nyní nemohou v Česku studovat. Loni UK hospodařila s 11,4 miliardy korun, rozpočet na letošek měl být podobný.