Školy by podle spolků měly mít možnost přejít kvůli epidemii na výuku na dálku

ČTK to sdělila předsedkyně spolku Petra Mazancová. To, že by školy měly mít možnost v případě potřeby přejít na výuku na dálku, navrhoval již dříve také spolek Pedagogická komora.

Ministr školství Petra Gazdík (STAN) minulý pátek uvedl, že vzhledem k sílící vlně epidemie covidu-19 navrhne na zasedání vlády ve středu navýšit počet dnů ředitelského volna ze stávajících pěti o dalších deset, aby mohly školy flexibilně reagovat na vývoj epidemie. Návrh chce projednat ve stavu legislativní nouze. Za dobu ředitelského volna či prázdnin nedostávají rodiče školáků do deseti let krizové ošetřovné, které se jinak vyplácí po celou dobu nařízeného uzavření třídy či školy. Výuka se v době ředitelského volna nekoná.

Podle spolku Učitelská platforma by se ale i pro případ většího množství zaměstnanců školy v karanténě měla stanovit pravidla, při kterých by výuka mohla pokračovat na dálku. "Pomohlo by, kdyby hlavní hygienička určila podíl učitelů a dalších zaměstnanců v karanténě jako kritérium, podle kterého pak mohou krajské hygienické stanice zavřít školu. Výuka by následně probíhala z domova," řekla Mazancová.

Podle současných pravidel má třída přejít do distančního vzdělávání v případě, že je v karanténě polovina žáků. Se situací, kdy v karanténě či izolaci skončí větší část zaměstnanců školy, nyní zákon ani žádné opatření podle Mazancové nepočítá. Vloni na jaře byl přitom pro přechod na distanční vzdělávání rozhodující třicetiprocentní podíl lidí v karanténě, podotkla.

Možnost vyhlásit výuku na dálku považuje za přijatelné řešení špatné epidemické situace také spolek Pedagogická komora. "Pedagogická komora navrhovala již loni, aby ředitel školy mohl vyhlásit v případě špatné epidemické situace distanční výuku na týden až 14 dní. Je to lepší nástroj než navýšit o deset dní ředitelské volno, jak avizovala vláda," řekl předseda spolku Radek Sárközi.

Rodiče školáků do deseti let mají po celou dobu nařízené distanční výuky nárok na vyplácení krizového ošetřovného. Zaměstnancům v tomto čase připadá z nemocenského pojištění 80 procent základu výdělku a živnostníkům 400 korun za den. Navýšené ošetřovné kvůli epidemii se má poskytovat do konce února.

Testování na covid-19 ve školách minulé pondělí prokázalo významný nárůst virové zátěže u žáků i pedagogů. Další nárůst podle ministerstva zdravotnictví naznačovaly i první výsledky ze čtvrtka. Zatímco předminulý týden v pondělí i ve čtvrtek podle ministerstva PCR testy potvrdily pokaždé kolem 1400 případů nákazy, minulé pondělí vyšly ověřující PCR testy pozitivní u 3381 lidí. Podíl pozitivních výsledků se zvýšil z 0,1 procenta na 0,3 procenta testovaných.